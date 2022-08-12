В Минздраве рассказали, как получить бесплатные лекарства крымчанам с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями

Крымчанам, перенесшим острые сердечные заболевания, положены бесплатные лекарства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минздраве рассказал, как получить бесплатные лекарства крымчанам с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями

Крымчане, которые перенесли острые сердечно-сосудистые заболевания, имеют право на бесплатное получение лекарств. Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики.

Медпрепараты по льготным рецептам положены людям, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также пациентам после аортокоронарного шунтирования, ангиопластики коронарных артерий со стентированием и катетерной абляцией по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.

- После выписки из стационара пациент с выписным эпикризом обращается к лечащему врачу в медицинскую организацию по месту жительства. Лечащий врач в установленном порядке принимает пациента на диспансерный учёт и выписывает рецепты на необходимые препараты. Рекомендуется как можно раньше встать на диспансерный учёт (оптимально в течение трёх дней после выписки из стационара) и продолжить непрерывное лечение путём получения бесплатных препаратов,- сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, пациенты, не имеющие инвалидности, которые перенесли острые сердечно-сосудистые состояния, имеют право на получение лекарств на срок лечения до 180 дней в течение двух лет с момента заболевания.

Крымчане с инвалидностью, сохранившие набор социальных услуг, обеспечиваются лекарствами по рецептам в рамках федеральной льготной программы. Те, кто отказался от льгот, смогут получать медпрепараты ежемесячно в течение 6 месяцев в рамках региональной льготной программы.

Получить лекарства можно в ГУП РК «Крым-Фармация». Как заверили в Минздраве республики, в Крыму на данный момент сформирован запас медпрепаратов по программе сердечно-сосудистых заболеваний

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50