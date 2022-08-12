Строительство школы в селе Трёхпрудном выполнено на 90%

На строительство школы в Трехпрудном выделено более 870 миллионов рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Строительство школы в селе Трехпрудное Симферопольского района выполнено на 90%. Об этом сообщил начальник участка ООО «Теплостройсервис» Олег Павлов, пишет «Крымская газета».

– На сегодняшний день общестроительные работы выполнены более чем на 90%. Сейчас ведутся работы по покрытию кровли, благоустройству и ограждению территории. Устанавливаются фотореле с датчиками и камерами, которые будут отслеживать любую попытку проникновения на территорию школы. Объект планируем сдать в установленный срок, - отметил Павлов.

Возводят учебное заведение в рамках национального проекта «Образование». Школа рассчитана на 700 мест. На ее строительство выделено 872 миллиона рублей. Новое учебное заведение избавит детей от необходимости учиться в две смены.

Завершить строительство планируется к 1 декабря. А заработает новая школа первого сентября будущего года.

На территории школы также обустроят футбольное поле, площадки для игровых видов спорта и зону для прыжков.

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