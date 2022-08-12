На «Тавриде» установили скамейки, созданные из собранного крымчанами пластика от косметики

Скамейки от "Крымской Розы" установили в лучшей локации для любования закатами

В преддверии уже традиционного для Крыма Фестиваля «Таврида. АРТ», который пройдет в бухте Капсель под Судаком 15-19 августа, на территории арт-кластера «Таврида» установили скамейки, изготовленные из собранного крымчанами пластика от косметики.

Всего установлено 4 такие скамейки, созданные «Экозаводом ППК Крым». На их изготовление потребовалось порядка 24 тысяч пластиковых флаконов от косметических средств. Организовал сбор пустой упаковки известный косметический бренд - компания «Крымская Роза». Как известно, предприятие реализует свой экологический проект на территории полуострова уже почти три года. За это время был собран объем пластика, необходимый в том числе для создания скамеек.

Экоскамьи изготовлены из полимер-песчаного композита

- По нашим подсчетам, чтобы получилась одна экоскамья, пластик от косметики должны были сдать более трехсот человек. Каждый месяц жители и гости Крыма приносили баночки в наши фирменные магазины, чтобы дать им вторую жизнь в виде полезных объектов инфраструктуры, которые не боятся ни дождя, ни перепадов температур, - говорит генеральный директор компании «Крымская Роза» Иван Гладун. - Иногда кажется, что усилия одного человека ничего не значат, что мы – капля в море. Но таких капель становится все больше. Эта скамейка - пример того, что важен вклад каждого из нас.

Решение о том, чтобы установить скамейки на территории «Тавриды», также не случайно. «Крымская Роза» уже несколько лет является партнером этого яркого события. Кроме того, арт-пространству близка тема экологии и вторичной переработки. В этом году на «Тавриде» впервые была организована арт-школа экологии. Также здесь действует свой Экоцентр, который проводит просветительскую работу на тему осознанного потребления. Рядом с Экоцентром можно будет увидеть и созданные из косметического пластика экоскамьи. Еще две такие скамейки установлены в одном из самых живописных мест бухты, с видом на море, чтобы участники могли каждый день любоваться закатом.

Напомним, что в понедельник, 15 августа, стартует пятидневный фестиваль «Таврида. АРТ», который станет одним из ключевых событий Года культурного наследия России. Событие объединит более 300 мероприятий и соберёт 4 тысячи участников со всей страны.

СПРАВКА "КП"

Арт-кластер «Таврида» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организатор проекта – АНО «Центр развития культурных инициатив». Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За шесть лет проект развился до формата масштабного арт-кластера и в 2021 году трансформировался в единую экосистему сервисов для настоящих и будущих лидеров креативных индустрий.

Экологический проект по сбору пластика был запущен компанией «Крымская Роза» в сентябре 2019 года. За это время начинание поддержали тысячи крымчан и жителей других городов России. На сегодня проект реализуется в восьми городах - Симферополе, Севастополе, Ростове-на-Дону, Чебоксарах, Калининграде, Тюмени, Краснознаменске, Балашихе. Пластик принимают в фирменных магазинах «Крымской Розы» в последнюю субботу каждого месяца взамен на косметику бренда.