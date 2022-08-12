С 1 октября отдохнуть в Крыму можно будет с кэшбэком 20%

Осенний этап продажи туров по России с кэшбэком стартует 25 августа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25 августа в России стартует осенний этап продажи туров по стране с кэшбэком 20%. Он продлится до 10 октября и коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В программе участвуют все регионы страны. Туристы, купившие путевку по программе, смогут вернуть до 20% ее стоимости.

Как отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, новый этап программы сделает отдых более доступным для туристов и активизирует «сезон оздоровления».

- Программа стимулирования внутренних поездок для Крыма ожидаема и важна, особенно в осенне-зимний период. Традиционно в ней участвуют большинство круглогодичных крымских санаториев, пансионатов, гостиниц, а также турфирмы, тем самым давая возможность нашим гостям сэкономить, а также активизировать собственные продажи, - отметил Волченко.

По информации Минкурортов Крыма, в прошлом этапе туристического кешбэка приняло участие более 270 отелей и санаториев республики. По сравнению с первым этапом программы количество ее участников выросло в 2,6 раза.

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