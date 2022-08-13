Погода на 13 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

Море в Черноморском прогрелось до плюс 25 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
13 августа на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.
- В выходные дни сохранится жаркая погода, Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, обусловленные внутримассовыми конвективными процессами, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза, температура воздуха 29...30°, восточный ветер 8-13 м/с.
В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем юго-западный ветер 5-10 м/с., тепло 27…29°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +22…+27°, юго-восточный ветер 1-5 м/с. Ясно.
В Евпатории +23…28°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Ясно.
В Керчи +24 …+29 °, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Феодосии +22 …+28°, южный ветер 1-5 м/с. Ясно.
В Черноморском +23…+28°, южный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Джанкое +20…+30°, скорость восточного ветра 1-5 м/с. Ясно.
В Армянске +22 …+30°, скорость восточного ветра 2-5 м/с. Ясно.
Вода в Черном море прогрелась до +23 …+26°.
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