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Общество12 августа 2022 22:57

Погода на 13 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 13 августа 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Море в Черноморском прогрелось до плюс 25 градусов.

Море в Черноморском прогрелось до плюс 25 градусов.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 августа на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- В выходные дни сохранится жаркая погода, Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, обусловленные внутримассовыми конвективными процессами, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза, температура воздуха 29...30°, восточный ветер 8-13 м/с.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем юго-западный ветер 5-10 м/с., тепло 27…29°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +22…+27°, юго-восточный ветер 1-5 м/с. Ясно.

В Евпатории +23…28°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Керчи +24 …+29 °, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Феодосии +22 …+28°, южный ветер 1-5 м/с. Ясно.

В Черноморском +23…+28°, южный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +20…+30°, скорость восточного ветра 1-5 м/с. Ясно.

В Армянске +22 …+30°, скорость восточного ветра 2-5 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +23 …+26°.

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