Второй год подряд главное летнее событие КВН пройдет на территории Mriya Resort & SPA

Фото: Mriya Resort & SPA

22 августа на территории курорта Mriya Resort & SPA пройдет летнее событие Клуба Веселых и Находчивых. Стать победителем «Летнего Кубка» – одна из самых важных и почетных миссий команд КВН. Ведущим мероприятия выступит популярный российский телеведущий Валдис Пельш.

В 2022 году за трофей будут бороться три команды, давно завоевавшие любовь зрителей и болельщиков. На сцене встретятся: чемпионы Высшей лиги 2020 года, культовая и любимая всеми команда «Русская дорога» (Армавир), обладатели золотых медалей прошлого года - Сборная Пермского края и команда с уникальным стилем, которая, хоть и не становилась чемпионом Клуба, но по праву считается легендарной «Борцы. Северный десант» (Нижневартовск). В состав жюри «Летнего кубка» входят: медиаменеджер, продюсер и режиссер Константин Эрнст; телеведущий и артист Вадим Галыгин; комик и продюсер юмористического шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков; актриса и телеведущая Олеся Судзиловская.

Более чем за 20 лет проведения «Летний кубок КВН» подарил зрителям такие всенародно любимые команды, как «Новые армяне», «Уральские пельмени», «Утомленные солнцем»,

«Уездный город», Сборная Пятигорска, «Сок», «Союз» и многие другие. Все зрители примут участие в съемке шоу и смогут увидеть себя в телевизионной версии Кубка в эфире Первого канала. Игра обещает быть яркой и подарит хорошее настроение не только ее участникам, но и гостям. Подробная информация и покупка билетов на сайте.

Посещение мероприятий доступно по тарифу «День мечты»*. Подробнее о тарифе можно узнать по телефону 8 800 707 54 68 или на сайте деньмечты.рф. Действует скидка 30% на вечернее посещение в даты выступления артистов. За день до начала мероприятия скидка прекращает действовать. Для гостей, проживающих на курорте, посещение мероприятий бесплатно.