Рекультивацию отработанного мусорного полигона в Судаке завершат в 2024 году

Мусорный полигон в Судаке рекультивируют Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рекультивация отработанного полигона твердых коммунальных отходов в Судаке завершится в 2024 году, пишет «КИА». Это позволит уже через два года улучшить качество жизни 16,5 тысяч человек.

На данный момент на объекте продолжаются работы, предусмотренные биологическим этапом рекультивации, отмечает издание.

Мероприятия осуществляются в рамках регионального проекта «Чистая страна».

Благодаря рекультивации в народное хозяйство Крыма будет возвращено 11 гектаров земель.

Отметим, реализация регионального проекта «Чистая страна» началась в 2019 году и рассчитана до 2024 включительно.

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