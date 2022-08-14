Погода на 14 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 32 градусов

Вода в Черном море прогрелась до +23 …+26°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 августа на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение. В восточных районах Крыма и в городе Севастополе сохранится высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17...19°, днем 30...32°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 27…29°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +24…+28°, юго-западный ветер 1-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Евпатории +23…28°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Керчи +25 …+28 °, южный ветер 4-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Феодосии +23 …+28°, южный ветер 1-6 м/с. Переменная облачность, дождь, гроза.

В Черноморском +23…+25°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность, дождь, гроза.

В Джанкое +22…+31°, скорость восточного ветра 1-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Армянске +22 …+29°, скорость северо-восточного ветра 3-7 м/с. Облачно, дождь гроза.

Вода в Черном море прогрелась до +23 …+26°.

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