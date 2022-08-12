В Керчи и Алуште откроют виртуальные концертные залы

Виртуальные концертные залы создают по всей России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Виртуальные концертные залы откроются в Керчи и Алуште. Об этом сообщила министр культуры Крыма Татьяна Манежина.

- Современные пространства будут созданы на базе отдела «Музей-усадьба А.Н. Бекетова» Алуштинского литературно-мемориального музея С.Н. Сергеева-Ценского и Картинной галереи Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, – отметила министр.

По словам главы Минкульта, республика Крым вошла в перечень субъектов Российской Федерации, признанных победителями конкурсного отбора по созданию виртуальных концертных залов в 2023 году.

На оснащение двух таких залов в Крыму из федерального бюджета будет выделено 2 миллиона рублей субсидии. Залы оснастят новым мультимедийным оборудованием, которое позволит осуществлять качественную трансляцию программ классической и современной музыки из ведущих залов России и мира, в том числе в формате онлайн.

Ранее при содействии Министерства культуры РК в этом году виртуальный концертный зал был создан в ялтинском Доме-музее А.П. Чехова, в 2021 году – в городском Доме культуры Судака, в 2020 году – в Старом Крыму на базе Историко-культурного, мемориального музея-заповедника «Киммерия М.А. Волошина», в 2019 году – в Симферопольском музыкальном училище имени П.И. Чайковского.

Также до конца 2022 года состоится открытие нового виртуального концертного зала в Евпатории на базе Крымской государственной филармонии.

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