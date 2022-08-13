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Общество13 августа 2022 7:25

В Симферополе открылась фотовыставка ко Дню Физкультурника

На экспозиции представлены 30 фотографий спортсменов и их тренеров
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Фото: Администрация Симферополя

Фото: Администрация Симферополя

В симферопольском парке имени Юрия Гагарина открылась фотовыставка, посвященная крымским чемпионам. Как сообщили в пресс-службе администрации города, событие приурочено ко Дню Физкультурника.

Экспозицию под открытым небом открыли по инициативе министра спорта Крыма Ольги Торубаровой. На выставке представлены фото 30 спортсменов и их тренеров, среди которых чемпион мира и чемпион Европы по спортивной борьбе - Эмин Сефершаев и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира по боксу - Глеб Бакши.