В Симферополе открылась фотовыставка ко Дню Физкультурника

Фото: Администрация Симферополя

В симферопольском парке имени Юрия Гагарина открылась фотовыставка, посвященная крымским чемпионам. Как сообщили в пресс-службе администрации города, событие приурочено ко Дню Физкультурника.

Экспозицию под открытым небом открыли по инициативе министра спорта Крыма Ольги Торубаровой. На выставке представлены фото 30 спортсменов и их тренеров, среди которых чемпион мира и чемпион Европы по спортивной борьбе - Эмин Сефершаев и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира по боксу - Глеб Бакши.