Крымские власти получили 680 заявок на матпомощь после взрыва в Новофедоровке

За несколько дней комиссия по оценке ущерба осмотрела все пострадавшие дома. Фото: Александра Тимощенко

После взрыва в Новофедоровке крымские власти получили 680 заявлений о пострадавшем имуществе от жителей поселка, сообщил Telegram-канале написал премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

- Поручил увеличить темпы работ и в ближайшие дни определить весь необходимый объем действий. За прошедшие два дня принято 680 заявлений на выплату жителям, чьи квартиры пострадали, - отметил Гоцанюк.

За несколько дней комиссия по оценке ущерба осмотрела все пострадавшие дома.

- Из 2 987 были осмотрены 2 894 квартиры. Было обследовано 354 квартиры на предмет объема и характера ремонтных работ, –добавил премьер-министр.