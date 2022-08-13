Туристический кэшбек поможет сделать отдых в Крыму более доступным

В акции по туристическому кэшбеку будут традиционно участвовать многие крымские санатории Фото: Архив "КП"

Новый этап продажи туров с кэщбеком поможет сделать отдых в Крыму еще более доступным и популярным, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

- Программа стимулирования внутренних поездок для Крыма ожидаема и важна, особенно в осенне-зимний период. Она активизирует сезон оздоровления, - отметил министр.

По его словам, в акции по туристическому кэшбеку будут традиционно участвовать многие крымские санатории, пансионаты, гостиницы и турфирмы, который работают круглый год. В прошлом этапе акции участвовало 270 крымских местных объектов размещения.

Напомним, Михаил Мишустин сообщал, что новый этап продажи туров по всей России осенью начнется уже в конце августа - 25 числа. В программе без исключений участвуют все регионы страны.