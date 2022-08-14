Коронавирусом за сутки заболели 284 человека в Крыму

Число госпитализаций из-за коронавируса в Крыму растет Фото: Олег ЗОЛОТО

Заболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает расти. За сутки диагноз подтвердился у 284 человек, сообщает Министерство здравоохранения республики.

48 человек госпитализированы. 231 житель полуострова справился с болезнью и выписан с выздоровлением.

В отличие от 12 августа, когда от Covid-19 cкончались два человека, за минувшие сутки летальных случаев, связанных с коронавирусом, в Крыму не зафиксировано.

Ранее глава Минздрава РК Константин Скорупский сообщил, что последние две недели коечный фонд для больных коронавирусом в Крыму увеличен в два раза. По его словам, «идёт рост не только заболеваемости, но и количества госпитализированных пациентов». Кроме того в реанимациях сейчас находятся 13 человек.

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