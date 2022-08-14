В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 14-15 августа

На Крым снова обрушатся дожди Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение на 14-15 августа. По данным синоптиков, на полуостров обрушатся сильные ливни с грозами и сильный ветер.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в дневные часы 14-15 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с, - сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, отмечают в МЧС. Возможны аварии на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП и подтопление территорий. Выход в море и нахождение на пирсах может быть опасным для жизни.

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