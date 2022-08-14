На въезде в Крым автомобили стоят в пробке

Пробка на въезде в Крым со стороны Тамани. Фото: Ситуация на дорогах. Керчь/Viber

На въезде в Крым со стороны Краснодарского края образовался затор из автомобилей. По сообщению пользователей соцсетей, пробка растянулась на 2 километра. Фото затора появились в местных пабликах.

- От Тамани до поста на мосту в сторону Крыма пробка, - пишет пользователь группы в Viber «Ситуация на дорогах. Керчь».

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе УПРдор «Тамань», сам Крымский мост работает в штатном режиме. Однако перед постом ДПС скоростной режим снижен до 30 км/ч.

Напомним, вечером 10 августа на въезде на Крымский мост со стороны Керчи образовалась пробка из автомобилей длиной больше четырех километров. В ожидании движения машины стояли около часа.

Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50