В Симферополе 15 августа отключат свет на 9 улицах

Свет исчезнет на время. Фото: архив КП

15 августа часть Симферополя на несколько часов останется без электричества. Отключения запланированы на время ремонтных работ - с 8.00 утра до 17.00 вечера.

Где в Симферополе не будет света:

- улицы Севастопольская, 49, 82; 250А; Тополевая, 17; Дмитрия Ульянова, 1а, 1/1, 5, 5а; Целинная, 24-74 , 29-71 ; Димитрова, 38-74 , 33-73 ; Геническая, 1-4; Самохвалова, 2-8 , 1-35 ; Кубанская, 2; Таманская, 2-32 , 1-27;

- переулок Гавена, 3;

- проспект Победы, 290, 312, 215-243.

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