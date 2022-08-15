Погода на 15 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

В Крыму хозяйничает знойный август. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 августа на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение. В восточных районах Крыма и в городе Севастополе сохранится высокая пожарная опасность.

- В начале рабочей недели сохранится жаркая погода. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза, температура воздуха 28...30°. Ветер западный 8-13 м/с.

В Севастополе переменная облачность. Днем небольшой дождь. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 26…28°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +24…+28°, юго-западный ветер 2-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Евпатории +24…27°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Керчи +25 …+29 °, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +24 …+29°, южный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Черноморском +24…+26°, западный ветер 3-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Джанкое +22…+30°, скорость юго-западного ветра 2-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Армянске +24 …+29°, скорость юго-западного ветра 3-9 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море прогрелась до +24 …+26°.

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