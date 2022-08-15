Как на Южном берегу Крыма проходят великосветские балы

Исторические реконструкторы выглядят очень элегантно и изысканно. Фото: Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Крымский полуостров дорожит своей историей. «Боспорские агоны» в Керчи, гармонично дополняют работы любителей старины в Никитском ботаническом саду. Конечно же фестиваль античного искусства намного масштабнее и значимее, но и летние балы тоже очень-очень хороши.

Бал в Никитском саду. Фото: Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- Наши незабываемые балы в Никитском ботаническом саду. Я живу, одеваясь либо в народный костюм — это родное и это реально удобно, либо в исторический по эпохе мероприятия или по настроению, - рассказала исторический реконструктор Оксана Локтева.

В Никитском саду очень красиво. Фото: Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Гости Сада, которым посчастливилось полюбоваться мазурками и вальсами, наверняка запомнят это действо на всю жизнь. Бальные наряды, красивая музыка на фоне природных декораций Южного берега Крыма никого не оставят равнодушными. Cвою нотку прелести вносят свежий морской воздух и лучезарное светило.

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