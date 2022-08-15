Число автотуристов по сравнению с 2021 годом выросло на 50%

В числе приезжих не только туристы из ближайших регионов, но и жители Салехарда, Новосибирска и других городов и регионов России. Фото: Архив "КП"

В этом году количество туристов, приехавших в Крым на личном автомобиле, увеличилось в два раза в сравнении с прошлым годом, сообщает «Крым 24».

Так, многие отдыхающие приезжаю на полуостров и выбирают как проживание автокемпинги, трейлеры и иногда заселяются в гостиницы и частные гостевые дома. В этом году для туристов отельеры предоставляют бонусы. Однако даже в кемпингах, по мнению отдыхающих, созданы все комфортные условия для проживания: вода, душ, туалеты и прочая инфраструктура, необходимая для комфорта.

Примерно половина курортников выбирает проживание в отелях и гостиницах. В числе приезжих не только туристы из ближайших регионов, но и жители Салехарда, Новосибирска и других городов и регионов России.