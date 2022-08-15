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Происшествия15 августа 2022 10:06

Возле ТРЦ «Меганом» в Симферополе нашли снаряд времен войны

Территория здания оцеплена
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Территорию торгового центра оцепили спецслужбы.

Территорию торгового центра оцепили спецслужбы.

Фото: Александр ГЛУЗ

Возле крупного торгового центра в Симферополе обнаружили снаряд Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе администрации города.

- Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в районе торгового центра «Меганом», в Симферополе, - отметили в горадминистрации.

Территорию торгового центра оцепили спецслужбы. На место направили работников профильных служб. Подробности уточняются.

Фото: Пресс-служба администрации Симферополя

Фото: Пресс-служба администрации Симферополя