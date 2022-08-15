Возле ТРЦ «Меганом» в Симферополе нашли снаряд времен войны

Территорию торгового центра оцепили спецслужбы. Фото: Александр ГЛУЗ

Возле крупного торгового центра в Симферополе обнаружили снаряд Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе администрации города.

- Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в районе торгового центра «Меганом», в Симферополе, - отметили в горадминистрации.

Территорию торгового центра оцепили спецслужбы. На место направили работников профильных служб. Подробности уточняются.