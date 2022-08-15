Украинскую границу на въезде в Крым можно пересечь за два часа - Аксенов

Глава региона отметил, что Крымскому мосту ничего не угрожает

Украинскую границу на въезде в Крым теперь можно пересечь за два часа после проведения мероприятий, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во время интервью «Россия 24».

- Не более двух часов для гражданских лиц. Зерновозы иногда стоят дольше в силу досмотровых процессов, а гражданские – не более двух часов, могу сказать 100 процентов, - добавил Аксенов.

По словам Аксенова, никаких жалоб и обращений на данный момент не поступало. Быстрое время пересечение границы обеспечило введение четырех полос на каждом пропускном пункте.

- То, что из Крыма бегут - ложь полная. То, что кто-то опасается, конечно, есть и граждане РФ, которые едут в силу опасений, в том числе и информационных сообщений фейковых о том, что угрожают по Крымскому мосту ударить, чувство опасений и тревоги все равно у наших жителей есть, при том, что подавляющее большинство россиян поддерживает наши вооруженные силы, наших ребят, которые героически там работают, освобождая территории от националистов, - добавил он.