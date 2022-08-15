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Общество15 августа 2022 13:37

Украинскую границу на въезде в Крым можно пересечь за два часа - Аксенов

Быстрое время пересечение границы обеспечило введение четырех полос на каждом пропускном пункте
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Глава региона отметил, что Крымскому мосту ничего не угрожает

Глава региона отметил, что Крымскому мосту ничего не угрожает

Украинскую границу на въезде в Крым теперь можно пересечь за два часа после проведения мероприятий, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во время интервью «Россия 24».

- Не более двух часов для гражданских лиц. Зерновозы иногда стоят дольше в силу досмотровых процессов, а гражданские – не более двух часов, могу сказать 100 процентов, - добавил Аксенов.

По словам Аксенова, никаких жалоб и обращений на данный момент не поступало. Быстрое время пересечение границы обеспечило введение четырех полос на каждом пропускном пункте.

- То, что из Крыма бегут - ложь полная. То, что кто-то опасается, конечно, есть и граждане РФ, которые едут в силу опасений, в том числе и информационных сообщений фейковых о том, что угрожают по Крымскому мосту ударить, чувство опасений и тревоги все равно у наших жителей есть, при том, что подавляющее большинство россиян поддерживает наши вооруженные силы, наших ребят, которые героически там работают, освобождая территории от националистов, - добавил он.