В Крыму впервые пройдет чемпионат по триатлону

Фото: Mriya Resort & SPA

10-11 сентября впервые на территории Республики Крым пройдет чемпионат по триатлону. Организатором выступает ведущий мировой курорт Mriya Resort & SPA при поддержке Министерства спорта Республики Крым и Администрации г. Ялта.

Триатлон — это мультиспортивное соревнование, состоящие их трех этапов: плавание, велогонка и бег. Mriya Resort & SPA предоставляет стартовую площадку на лучшей набережной Крыма, где на частном пляже санаторно-курортного комплекса пройдет плавательный этап. Веломаршрут протянется от набережной отеля вдоль южнобережного серпантина, беговой этап будет пролегать вдоль молодых виноградников отеля, живописных морских пейзажей и подарит невероятные эмоции от гонки.

Участники могут выбрать свой уровень дистанции в зависимости от физической подготовки. Спринтерский этап «Mriyathlon sprint» включает в себя 0.75 км плавания, 20 км велогонки и 5 км бега. Участникам среднего уровня «Mriyathlon Olympic» предстоит 1,5 км плавания, 40 км велогонки и 10 км бега. «Mriyathlon Hard 113» – это этап для подготовленных спортсменов, который включает 1,93 км плавания, 90 км велогонки и 21,1 км бега.

Принимать участие в соревновании разрешено с 18 лет. Все участники будут поделены по своей возрастной группе и по форматам участия. В индивидуальном зачете спортсмен самостоятельно преодолевает всю дистанцию, а эстафетное участие предполагает, что двое или трое спортсменов последовательно проходят каждый свой этап соревнований. Помимо основных атрибутов, участники получат памятную медаль, подарки от спонсоров и партнеров, финальный фуршет.

Амбассадорами проекта выступают известные спортсмены:

- Виктория Шубина, вице-президент Федерации Триатлона России, 7-кратная Ironman, 25-кратная Ironman 70.3, участница пяти чемпионатов мира, главный тренер по триатлону сети клубов World Class;

- Андрей Брюханков, МСМК по триатлону, Чемпион Европы 2019 года на средней дистанции, лидер мирового рейтинга по длинному триатлону 2019-2020;

- Евгений Романенко, основатель сети фитнес клубов «Come on gym» и проекта «Мотиватор».

Подробная информация и регистрация на сайте организаторов.

* Mriya Resort & SPA — жемчужина черноморского побережья в Крыму. Это масштабный комплекс с развитой внутренней инфраструктурой, сочетающий в себе пятизвездочный отель, оздоровительные услуги, развлекательный парк для детей и взрослых, несколько бассейнов, пляж, рестораны и бары, ночной клуб и уникальный Японский сад. За 7 лет существования, курорт удостоился 66-и мировых, европейских и российских наград в сфере индустрии гостеприимства. Комплекс отвечает мировым стандартам и предоставляет сервис высокого уровня.