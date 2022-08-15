В Симферополе 16 августа отключат свет на 7 улицах

В Крыму ремонтируют электросети. Фото: архив КП

16 августа незначительная часть города Симферополя на несколько часов останется без электричества. Перебои с подачей электроэнергии произойдут с 8.00 утра до 17.00 вечера на 7 улицах и 1 проспекте. Причина «отключек» традиционная - ремонт электросетей.

Где в Симферополе не будет света:

- улицы Целинная, 24-74, 29-71 ; Димитрова, 38-74 , 33-73 ; Севастопольская, 250А; Геническая, 1-4; Самохвалова, 2-8 , 1-35 ; Кубанская, 2; Таманская, 2-32 , 1-27;

- проспект Победы, 290, 312, 215-243.

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