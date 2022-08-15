В Массандре появится площадка для выгула собак

Фото: Янина Павленко / ТГ

В Ялте в в рамках ремонта площади Дружбы в Массандре рабочие уложили первый выравнивающий слой асфальта и заканчивают мощение плиткой, написала в Telegram-канале глава городской администрации Янина Павленко.

В скором времени на стройплощадку должно прибыть оборудование для остановочного павильона и навеса.

- Здесь же, в скверике, будет выделен уголок под первую в муниципалитете специализированную площадку для выгула и дрессировки животных. Небольшая, но очень уютная – внесена была в проект, поскольку этот зеленый уголок очень давно используется для выгула собак, - передает слова Янины Павленко «Крымская газета».

По ее словам, во Всероссийском рейтинговом онлайн-голосовании по отбору объектов благоустройства больше всего голосов - 14 813 из 22 763 отдали за площадь Дружбы. Работы начались в начале апреля, а закончить благоустройство планируются к началу осени.