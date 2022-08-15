В Севастополе рабочий из Узбекистана пытался изнасиловать женщину, угрожая ножом ей и ребенку

Мужчина выпил и залез в дом, где спали женщины и дети. Фото: Следком Крыма и Севастополя

В Севастополе прокуратура направила в суд уголовное дело против 38-летнего рабочего из Узбекистана, который пытался изнасиловать женщину, угрожая ей ножом. По сообщению ведомства, инцидент произошел в июне этого года.

Мужчина работал на стройке в одном из домов в садовом товариществе. В один из вечеров он помог припарковать автомобиль 28-летней женщине, которая жила неподалеку в гостевом доме вместе с сыном и подругой с ребенком.

- Той же ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он через незапертую входную дверь проник в комнату, где спала женщина. Угрожая ей и спящему рядом с ней малолетнему сыну ножом, злоумышленник попытался изнасиловать ее. Однако на соседней кровати проснулась ее подруга и сообщила, что вызвала полицию, в связи с чем мужчина был вынужден уйти, - сообщили в прокуратуре Севастополя.

Позже мужчину задержали правоохранители. Сейчас он заключен под стражу. Его обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: в незаконном проникновении в жилище и покушении на изнасилование, соединенное с угрозой убийством.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50