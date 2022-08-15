Часть Симферополя останется без воды 16 августа

Первый раз водоснабжение отключат вечером 15 августа Фото: Мария ЛЕНЦ

В Симферополе из-за переустройства магистрального трубопровода по некоторым адресам на сутки отключат воду, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

- Работы проводятся в рамках реализации Плана мероприятий по снижению потерь на сетях города, - сообщили в пресс-службе предприятия.

Первый раз водоснабжение отключат в 22 часа 15 августа до 18 часов 16 августа в микрорайонах Битак, Луговое, Свободы, Сергеевка, Лесхозная, в селе Строгоновка, а также на улицах Б.Куна, Кечкеметской и на проспекте Победы.

Второй этап отключений стартует с 22:00 17 августа. До 18 часов 18 августа воды частично не будет по проспекту Победы, на улицах Лермонтова, Куйбышева, Чонгарской, Московской, а также в переулках Бокуна и Северном.