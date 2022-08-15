В ближайшие три дня над Черным морем могут образовываться смерчи

16 августа столбики термометра немного опустятся вниз, но знойная жара не покинет полуостров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Над Черным морем в ближайшие дни прогнозируют смерчи. Как сообщили в пресс-службе краевого управление МЧС России, в Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение.

В Краснодарском крае до конца суток 15 августа, а также с 16 по 18 августа местами ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду.

Так, по информации синоптиков регионально Гидрометцентра, 16 августа столбики термометра немного опустятся вниз, но знойная жара не покинет полуостров.

В связи с объявленным штормовым предупреждением МЧС просит по максимуму сократить выход из домов и нахождение под рекламными щитами, деревьями, незакрепленными конструкциями и возле линий электропередач.