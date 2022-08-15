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Общество15 августа 2022 14:57

В ближайшие три дня над Черным морем могут образовываться смерчи

В МЧС предупредили об опасности
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
16 августа столбики термометра немного опустятся вниз, но знойная жара не покинет полуостров.

16 августа столбики термометра немного опустятся вниз, но знойная жара не покинет полуостров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Над Черным морем в ближайшие дни прогнозируют смерчи. Как сообщили в пресс-службе краевого управление МЧС России, в Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение.

В Краснодарском крае до конца суток 15 августа, а также с 16 по 18 августа местами ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду.

Так, по информации синоптиков регионально Гидрометцентра, 16 августа столбики термометра немного опустятся вниз, но знойная жара не покинет полуостров.

В связи с объявленным штормовым предупреждением МЧС просит по максимуму сократить выход из домов и нахождение под рекламными щитами, деревьями, незакрепленными конструкциями и возле линий электропередач.