Количество заболевших коронавирусом в Крыму почти приблизилось к 300

С начала пандемии на территории полуострова выявили 188 474 заболевших Covid-19. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Крыму зарегистрировали 298 случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе регионально Минздрава.

Так, с начала пандемии на территории полуострова выявили 188 474 заболевших Covid-19.

- За истекшие сутки госпитализировано 30 пациентов за все время на стационарном лечении находились 59 852 человека, - отметили в ведомстве.

На утро 16 августа выздоровевших после коронавируса выздоровело 219 человек, а за весь двухлетний период – 180 090.