Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 августа 2022 8:51

Количество заболевших коронавирусом в Крыму почти приблизилось к 300

В Крыму зарегистрировали 298 случаев коронавируса
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
С начала пандемии на территории полуострова выявили 188 474 заболевших Covid-19.

С начала пандемии на территории полуострова выявили 188 474 заболевших Covid-19.

Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Крыму зарегистрировали 298 случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе регионально Минздрава.

Так, с начала пандемии на территории полуострова выявили 188 474 заболевших Covid-19.

- За истекшие сутки госпитализировано 30 пациентов за все время на стационарном лечении находились 59 852 человека, - отметили в ведомстве.

На утро 16 августа выздоровевших после коронавируса выздоровело 219 человек, а за весь двухлетний период – 180 090.