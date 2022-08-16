Железную дорогу под Джанкоем после возгорания восстановили

Фото: пресс-служба Крымской железной дороги\Руслан Истомин

Железнодорожные пути в Джанкойском районе после возгорания в селе Майское восстановили, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности, - отметил Аксенов.

Заметим, власти республики приняли решение останавливать все следующие с материка пассажирские поезда на станции Владиславовка, расположенной в 15 км от Феодосии, так как железнодорожные пути на подъезде к Джанкою были повреждены.