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Общество16 августа 2022 9:18

Железную дорогу под Джанкоем после возгорания восстановили

Движение в скором времени возобновится
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Фото: пресс-служба Крымской железной дороги\Руслан Истомин

Фото: пресс-служба Крымской железной дороги\Руслан Истомин

Железнодорожные пути в Джанкойском районе после возгорания в селе Майское восстановили, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности, - отметил Аксенов.

Заметим, власти республики приняли решение останавливать все следующие с материка пассажирские поезда на станции Владиславовка, расположенной в 15 км от Феодосии, так как железнодорожные пути на подъезде к Джанкою были повреждены.