В Крыму приостановили движение пригородных поездов на участке Джанкой - Нижнегорская. Фото: архив КП

Крымские железнодорожники сообщили об изменении в расписании пригородных электричек после ЧП, которое произошло в Джанкойском районе.

- По техническим причинам приостановлено движение пригородных поездов на участке Джанкой – Нижнегорская, - такую информацию разместила в соцсети пресс-служба ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания).

В сообщение четко прописано, как вернуть билеты пригородных поездов на участке Джанкой – Нижнегорская:

- Возврат проездных документов без сборов осуществляется в пригородных кассах.

Напоминаем, что утром 16 августа на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части в селе Майское Джанкойского района произошло возгорание. По официальной информации Минобороны России произошла детонация хранившихся боеприпасов. Также советник главы Республики Крым сообщил, что из-за разлета боеприпасов незначительно поврежден участок железной дороги в районе Джанкоя.

Решено следующие с материка пассажирские поезда останавливать в 15 километрах от Феодосии на станции Владиславовка, где пассажиров будут пересаживать на автобусы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50