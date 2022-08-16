В Саках пьяный мужчина поджег автомобиль из-за постоянно срабатывающей сигнализации

Нетрезвому мужчине помешала сигнализация у припаркованного авто. Фото: МВД по РК

В Саках полиция задержала мужчину, который поджег чужой автомобиль. Как сообщили в МВД по РК, инцидент произошел на одной из улиц города. В полицию поступила информация о возгорании припаркованной там машины. Однако позже правоохранители выяснили, что это был поджог.

- Сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» установили и задержали подозреваемого. 56-летний житель одного из сел Сакского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения, не стал отрицать своей вины. Мужчина пояснил свой поступок так: «В припаркованной машине все время срабатывала сигнализация», - сообщили в МВД.

Против мужчины завели уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Сейчас проводится расследование.

Максимальное наказание, которое может грозить «поджигателю» - лишение свободы сроком до пяти лет.

Кроме того, против мужчины составили админпротокол по статье о появлении в общественном месте в состоянии опьянения. Ему назначено наказание в виде ареста.

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