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Происшествия16 августа 2022 11:15

В Джанкойском районе рядом с местом взрыва боеприпасов разбросаны снаряды

После окончания детонации на месте будут работать саперы
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Взрывы в Джанкойском районе произошли утром 16 августа

Взрывы в Джанкойском районе произошли утром 16 августа

Фото: "КП" Архив

В Джанкойском районе, где произошла детонация боеприпасов, по близлежащей территории разбросаны единичные снаряды. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Мы выезжали к месту пожара и поднимали коптер. Детонация была достаточно сильная. Там в поле есть разбросанные снаряды. К сожалению, работа будет и для саперов, - заявил журналистам глава республики.

По его словам, детонирование боеприпасов продолжается.

- Сверху посмотрели, видно, что массового складирования боеприпасов там нет, только разбросанные по территории. Происходит единичное детонирование. Пока не готов сказать, сколько это будет продолжаться по времени, - подытожил Сергей Аксенов.

Ранее вокруг места ЧП установили пятикилометровую защитную зону. Были эвакуированы жители окрестных домов, их количество увеличилось до 3 тысяч человек. По данным Минобороны РФ, детонация боеприпасов, произошедшая в Джанкойском районе, случилась из-за диверсии.