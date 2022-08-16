Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 августа 2022 12:33

Из-за ЧП со взрывами турпоток в Крым может сократиться на 5-10%

На фоне произошедшего может произойти стагнация спроса на отдых в Крыму
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
В этом сезоне туристов в Крыму не так много

В этом сезоне туристов в Крыму не так много

Фото: Надежда ДАЦЮК

Из-за ЧП под Джанкоем, где произошли взрывы боеприпасов, турпоток в Крым может сократиться на 5-10%. Такие прогнозы сделали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР). Глобального снижения потока отдыхающих не ожидается, даже после ситуации на железной дороге.

- Вероятно, не больше 5-10% может потерять Крым из-за последнего ЧП, - отмечает Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора «Дельфин».

Другие эксперты туристической отрасли поясняет, что на фоне произошедшего может произойти стагнация спроса на отдых в Крыму. При том, что бронь в этом сезоне и так невысокая.

Также в АТОР отметили органичное снижение турпотока на полуостров, поскольку высокий сезон близится к завершению.