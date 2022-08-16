Из-за ЧП со взрывами турпоток в Крым может сократиться на 5-10%

В этом сезоне туристов в Крыму не так много Фото: Надежда ДАЦЮК

Из-за ЧП под Джанкоем, где произошли взрывы боеприпасов, турпоток в Крым может сократиться на 5-10%. Такие прогнозы сделали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР). Глобального снижения потока отдыхающих не ожидается, даже после ситуации на железной дороге.

- Вероятно, не больше 5-10% может потерять Крым из-за последнего ЧП, - отмечает Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора «Дельфин».

Другие эксперты туристической отрасли поясняет, что на фоне произошедшего может произойти стагнация спроса на отдых в Крыму. При том, что бронь в этом сезоне и так невысокая.

Также в АТОР отметили органичное снижение турпотока на полуостров, поскольку высокий сезон близится к завершению.