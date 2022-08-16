В Следкоме возбудили уголовное дело по факту взрыва в Джанкойском районе Крыма

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По факту возгорания в Джанкойском районе возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следкома Крыма и Севастополя.

- В результате противоправных действий, совершенных в Джанкойском районе, были повреждены военный склад, а также ряд гражданских объектов, в том числе линии электропередач, электростанция, железнодорожные пути, другие объекты инженерной инфраструктуры и несколько жилых домов, - отметили в ведомстве.

На данный момент продолжаются разбирательства в произошедшем. Сотрудники спецлужб устанавливают обстоятельства и тех, кто причастен к этому преступлению.

Напомним, рано утром 16 августа жители Джанкойского района проснулись от громкого хлопка. Позже выяснилось, что взрыв раздался в селе Майское под Джанкоем. На место происшествия оперативно выехал глава республики Сергей Аксенов. Как сообщили в Минобороны РФ, на территории воинской части произошла детонация хранившихся боеприпасов. Позже ведомство назвало ЧП под Джанкоем диверсией. Ущерб был нанесен ряду гражданских объектов.