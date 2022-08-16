В Минкурортов Крыма рассказали о спокойной и контролируемой ситуации на курортах

Вся туристическая инфраструктура работает в штатном режиме. Фото: Архив "КП"

Во всех курортных регионах Крыма ситуация спокойная и контролируемая. Как сообщили в пресс-службе министерстве туризма республики, вся туристическая инфраструктура работает в штатном режиме.

В министерстве также заявили, что на сегодняшний день уже налажена централизованная доставка пассажиров к поездам и местам отдыха частными перевозчиками и Крымавтотрансом.

- Координация на месте осуществляется сотрудниками Министерства курортов и туризма и Минтранса РК. Все вопросы и консультации можно получить по телефону Горячей линии Минкурортов Крыма - 8 800 511 80 18, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, из-за возгорания в Джанкойском районе, который признан диверсией, происшествие признали чрезвычайной ситуацией муниципального характера.