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Общество16 августа 2022 13:34

В КЖД рассказали, когда поезда в Крым пойдут по обычному расписанию

КЖД: поезда пойдут по обычному расписанию, когда это разрешат военные
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Поезда в Крым изменили маршрут следования. Фото: Гранд Сервис Экспресс.

Поезда в Крым изменили маршрут следования. Фото: Гранд Сервис Экспресс.

Поезда в Крым пойдут по обычному расписанию, как только разрешат военные. Как рассказали КП-Крым в пресс-службе Крымской железной дороги, особых повреждений пути не получили, однако территорию, прилегающую к железнодорожной ветке, расположенной возле места детонации боеприпасов в Джанкойском районе, сначала должны полностью обследовать на предмет безопасности.

- Должна быть соблюдена процедура безопасности и проведены проверки прилегающей территории, - сообщили в пресс-службе.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что железнодорожные пути в районе взрывов восстановлены. Однако власти приняли решение ограничить движение поездов в этом районе. Конечной станцией для составов, следующих в Крым, стала Владиславовка. Забирать пассажиров оттуда будут автобусы.

Кроме того, КЖД изменила расписание поездов, следующих из Крыма в города России. Часть из них теперь будет отправляться также из Владиславовки.

Напомним, около 6 утра 16 августа на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части в селе Майское Джанкойского района произошло возгорание. Как сообщили в Минобороны России, на месте произошла детонация хранившихся боеприпасов.

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