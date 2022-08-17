Погода на 17 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

В Ялте переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение. В городе-герое Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

- Сохранится жаркая погода. Днем пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные, возможен град, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18...20°, днем 28...30°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем юго-западный ветер 5-10 м/с. , тепло до 27…29°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +23…+28°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Евпатории +23…28°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Малооблачно, гроза.

В Керчи +24 …+27 °, южный ветер 1-5 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +23 …+28°, южный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Черноморском +23…+27°, южный ветер 5-8 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.

В Джанкое +21…+29°, скорость юго-западного ветра 2-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Армянске +23 …+29°, скорость юго-западного ветра 3-8 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +24 …+26°.

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