Где в Симферополе 17 августа отключат свет

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

17 августа часть Симферополя останется без света. Из-за плановых ремонтных работ перебои с подачей электроэнергии возникнут с 8.00 утра до 17.00 вечера.

Где в столице Республики Крым не будет света:

- переулки Чокърак, 2-8 ; Евпаторийский, 8, 19; Персиковый/Евпаторийское шоссе; Персиковый, 1-18; Сторожевой, 3/4;

- улицы Джанкойская, 148-170 , 145-161 ; Пехотинцев, 2-8 , 11-29 ; Евпаторийское шоссе, 3/1-39 , 165-183 ; Ким, 2-18 ; Хромченко, 10-22 ; 7-21 ; Москалева, 1.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50