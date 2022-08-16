Вечером 16 августа Крым накроют сильные ливни и град

Шквал 15-20 метров в секунду Фото: Александра Тимощенко

Вечером 16 августа территорию Крыма накроют сильные ливни с градом, предупредили о непогоде в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.

- Во второй половине дня и вечером 16 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 метров в секунду, - отметили в ведомстве.

Также, по информации МЧС, из-за шквалистого ветра и ливней на полуострове может возникнуть опасность чрезвычайных ситуаций, связанные с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также аварий на дороге.

- Существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.