Вечером 16 августа Крым накроют сильные ливни и град

Шквал 15-20 метров в секунду
Фото: Александра Тимощенко
Вечером 16 августа территорию Крыма накроют сильные ливни с градом, предупредили о непогоде в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.
- Во второй половине дня и вечером 16 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 метров в секунду, - отметили в ведомстве.
Также, по информации МЧС, из-за шквалистого ветра и ливней на полуострове может возникнуть опасность чрезвычайных ситуаций, связанные с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также аварий на дороге.
- Существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.