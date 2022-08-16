В центре Симферополя начали сносить пятиэтажный недострой

На сегодняшний день здание в центре Симферополя является самым большим самостроем в крымской столице

В Симферополе начался снос недостроенного пятиэтажного здания на улице Желябова. Дом снесут в течение ближайших трех месяцев, сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.

- До настоящего момента подрядной организацией проводились подготовительные мероприятия: устанавливались ограждающие конструкции, частично перекрывался участок дороги. Полностью снести здание планируется в течение 90 дней, – написал глава администрации в своем Telegram-канале.

По его словам, на сегодняшний день здание в центре Симферополя является самым большим самостроем в крымской столице, поэтому оно принадлежит обязательному сносу.

Изначально снести объект должен был собственник дома, однако даже после решения суда так и не приступил к демонтажу. Поэтому право на снос самовольной постройки получила городская администрация. Для процедуры был выбран подрядчик, стоимость работ составила более 15 млн рублей.