Появились атмосферные фото обновленной набережной Алушты

Городская набережная Алушты
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В Алуште завершили работы по ремонту городской набережной. Изначально ремонт здесь планировали закончить до 1 августа, но сроки пришлось сдвинуть из-за разрушенной ливневой канализации.
На набережной уложили новую плитку
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Ливневые стоки оказались полностью замурованными и требовали восстановления.
Установили фонтан
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Ранее для посещения открыли ротонду, а на центральной части уложили новую тротуарную плитку и открыли многоструйный цветной фонтан.
Современная детская площадка на набережной
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Здесь для детей оборудована современная площадка. На одной из аллей можно сделать селфи с фигурой Олимпийского мишки.
На аллее расположился Олимпийский мишка
Фото: Виталий ПАРУБОВ
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