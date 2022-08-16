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Общество16 августа 2022 15:51

Появились атмосферные фото обновленной набережной Алушты

Технические работы здесь полностью завершены
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Городская набережная Алушты

Городская набережная Алушты

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Алуште завершили работы по ремонту городской набережной. Изначально ремонт здесь планировали закончить до 1 августа, но сроки пришлось сдвинуть из-за разрушенной ливневой канализации.

На набережной уложили новую плитку

На набережной уложили новую плитку

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Ливневые стоки оказались полностью замурованными и требовали восстановления.

Установили фонтан

Установили фонтан

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Ранее для посещения открыли ротонду, а на центральной части уложили новую тротуарную плитку и открыли многоструйный цветной фонтан.

Современная детская площадка на набережной

Современная детская площадка на набережной

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Здесь для детей оборудована современная площадка. На одной из аллей можно сделать селфи с фигурой Олимпийского мишки.

На аллее расположился Олимпийский мишка

На аллее расположился Олимпийский мишка

Фото: Виталий ПАРУБОВ

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