Появились атмосферные фото обновленной набережной Алушты

Городская набережная Алушты Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Алуште завершили работы по ремонту городской набережной. Изначально ремонт здесь планировали закончить до 1 августа, но сроки пришлось сдвинуть из-за разрушенной ливневой канализации.

На набережной уложили новую плитку Фото: Виталий ПАРУБОВ

Ливневые стоки оказались полностью замурованными и требовали восстановления.

Установили фонтан Фото: Виталий ПАРУБОВ

Ранее для посещения открыли ротонду, а на центральной части уложили новую тротуарную плитку и открыли многоструйный цветной фонтан.

Современная детская площадка на набережной Фото: Виталий ПАРУБОВ

Здесь для детей оборудована современная площадка. На одной из аллей можно сделать селфи с фигурой Олимпийского мишки.

На аллее расположился Олимпийский мишка Фото: Виталий ПАРУБОВ

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