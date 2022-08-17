В Севастополе 20 августа силачи будут катать 200-килограммовые каменные шары

В Севастополь приедут настоящие богатыри. Фото: пресс-служба Общероссийского спортивно-патриотического движения «Сильнейшая нация мира»

На Крымском полуострове в четвертый раз проводится турнир для силачей.

Силачи удивят публику своей мощью. Фото: пресс-служба Общероссийского спортивно-патриотического движения «Сильнейшая нация мира»

- Фестиваль силовых видов спорта «Евразийские игры-2022» состоится 20 августа в городе Севастополь, парк «Патриот» ЮВО Минобороны РФ, - сообщили в пресс-службе Общероссийского спортивно-патриотического движения «Сильнейшая нация мира». - Мероприятие очень зрелищное - сильнейшие люди поднимают невероятный вес, во много раз превосходящий их собственный! КАМАЗы, автомобили, 200-килограммовые каменные шары – это лишь начало списка того, что с легкостью поднимают, носят или толкают богатыри.

В 14.00 – 15.30 начнутся показательные выступления по бегу с препятствиями. Затем в 15.30 – 16.00 состоится торжественная церемония открытия фестиваля, с 16.00 до 19.00 будут проходить соревнования, а с 19.00 до 20.30 запланирована церемония награждения победителя и торжественное закрытие фестиваля.

Спортсмены готовы померяться силой и удалью. Фото: пресс-служба Общероссийского спортивно-патриотического движения «Сильнейшая нация мира»

- В фестивале примут участие 10 сильнейших атлетов России. Все они занимают верхние строчки рейтинга Российских Силачей за 2020-2021 гг., - отметили в пресс-службе.

Российским богатырям многое по силам. Фото: пресс-служба Общероссийского спортивно-патриотического движения «Сильнейшая нация мира»

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50