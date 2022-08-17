Детонация боеприпасов в Майском произошла рано утром 16 августа. Фото: соцсети

В селе Майское Джанкойского района сохраняется опасность возгорания и детонации боеприпасов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, последняя детонация на территории поселка произошла сегодня в 8:15.

-Мы только что смотрели с кадрокоптера, там тлеет еще два небольших очага и есть риски возгорания и детонации. Но в любом случае до 14 часов планируем поднять в воздух технику и закончить тушение пожара,- отметил Аксенов.

Для тушения пожара, по словам главы Крыма, будут задействованы два пожарных вертолета МЧС и Росгвардии. Они поднимут в воздух и скинут на тлеющие участки люльку с водой из Северо-Крымского канала.

Напомним, около 6 утра 16 августа на территории воинской части в селе Майское Джанкойского района произошла детонация боеприпасов с последующим возгоранием. В результате была повреждена гражданская инфраструктура – жилые дома, линии электропередач, трансформаторная подстанция. Минобороны назвало произошедшее диверсией.

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