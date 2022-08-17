SHAMAN рассказал, как добирался до Крыма

Уже в конце текущей недели музыкант вновь вернется на полуостров - он выступит в Феодосии, Ялте, Севастополе и Симферополе Фото: Ирина ГЕРЦ

Российский исполнитель SHAMAN, который выступил хэдлайнером на церемонии открытия фестиваля «Таврида.Арт», рассказал, как ему пришлось добираться до Крыма в условиях «закрытого неба» - аэропорт закрыт уже несколько месяцев. Как музыкант рассказал корреспонденту «КП-Крым» за кулисами мероприятия, доехал до полуострова со своей командой он на автомобиле.

На следующий день после фестиваля в Судаке, у SHAMANа был запланировано выступление в Сочи, поэтому отыграв концерт, музыкант сразу же отправился в путь. Добираться пришлось всю ночь.

- Сразу в отель, а после - проверка звука на площадке. В этом же отеле, я думаю, и останусь. А вечером концерт. А после этого мы опять сядем в машину и в ночь поедем в Анапу. Для меня это не сложно, я заряжаюсь на концертах, и думаю, что сил хватит. Не старый же еще, - подчеркнул певец.

Напомним, уже в конце этой недели SHAMAN вернется на полуостров в сольными концертами. 21 августа он выступит в Феодосии, а днем позже - в Ялте. 24 августа российский музыкант взорвет сцену в Севастополе, а завершит тур в крымской столице 25 августа.