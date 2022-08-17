В крымских соцсетях распространили вбросы о диверсионных группах из Украины

Власти республики уже признали эту информацию фейком

В Крыму в мессенджерах распространяются фейковые сообщения об украинских диверсантах, которые орудуют по всему полуострову. Как сообщили в пресс-службе министерства информации, они раскладывают взрывные устройства под видом игрушек, телефонов и сумок.

- По соцсетям и мессенджерам (особенно Viber и WhatsApp) идет новый вброс украинских фейков про розыск диверсионных групп Естественно, фото и картинка-предупреждение – фальшивки, - предупредили в пресс-службе.

Власти республики уже признали эту информацию фейком. Цель подобной рассылки – создать панику и запугать жителей полуострова.

Напомним, накануне в Джанкойской области села Майское, как сообщили в Минобороны РФ, на территории воинской части произошла детонация хранившихся боеприпасов. Позже в ведомстве заявили о том, что ЧП, произошедшее в Джанкойском районе, случилось из-за диверсии.