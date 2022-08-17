В пунктах временного размещения после взрывов в Майском находятся 170 человек

Детонация боеприпасов в Майском произошла 16 августа. Фото: соцсети

В пунктах временного размещения находятся 170 человек, чьи дома пострадали в результате детонации боеприпасов в Джанкойском районе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Это Красногвардейский, Нижнегорский район, и часть Джанкойского района - поселки Победное, Табачное. Люди размещены в ряде школ, горячим питание обеспечены. Все остальные жители находятся у родных и близких,- сказал Аксенов.

По словам главы республики, к обходу пострадавших домовладений приступил Следственный комитет, после чего работу начнут специальные администарцтивные комиссии. Они будут принимать заявления от жителей на получение компенсаций.

Частично заявки будут принимать в помещении школы, а для пенсионеров организуют выезд непосредственно к дому. Сумма выплат, как и в случае с Новофедоровкой, составит 10 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч рублей.

Напомним, около 6 утра 16 августа на территории воинской части Джанкойского района произошло возгорание. Как ранее сообщали в Минобороны России, на месте произошла детонация хранившихся боеприпасов.

В результате ЧП пострадало два человека. Одному из них была оказана амбулаторная помощь, он отправлен домой. Второго пострадавшего прооперировали. Он получил травмы с осколочным ранением ноги.

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