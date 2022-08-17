В Симферополе новые автобусы вышли на маршруты №12А и 70

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

В Симферополе на маршруты №12А и 70 вышли новые автобусы. Как рассказали в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус», на линии уже начали работу 19 новых транспортных средств необычной для крымчан сине-белой окраски.

Автобусы, которые уже вышли на маршрут - отечественного производства. Это транспорт повышенного комфорта марки ЛИАЗ.

- Автобусы оборудованы системами климатического контроля и бесконтактной оплатой проезда, зарядками для телефонов, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и камерами видеонаблюдения, - рассказали в пресс-службе «Крымтроллейбуса».

На предприятии уточнили, что также новые автобусы имеют низкопольную конструкцию, оборудованы пандусами прочими удобствами для пассажиров.