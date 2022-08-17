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Общество17 августа 2022 10:54

Инспекторы ДПС помогли вовремя довезти роженицу в роддом в Симферополе

Женщина начала рожать прямо в машине у супруга
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
На дорогах были жуткие пробки. Фото: Госавтоинспекция Крыма

На дорогах были жуткие пробки. Фото: Госавтоинспекция Крыма

В Симферополе инспекторы ДПС помогли довезти до больницы женщину, у которой начались роды прямо в машине. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики, они обеспечили быстрый и беспрепятственный проезд до родильного дома.

Около восьми утра к инспекторам за помощью обратился водитель Опеля, который попросил о помощи. Оказалось, что он вез жену в Перинатальный центр, но уже в машине у нее начались схватки. Все случилось с час-пик, поэтому по городу тянулись огромные пробки.

- Чтобы быстрее доставить женщину в роддом в условиях интенсивного движения города Симферополя, инспекторы решили сопроводить будущих родителей. Полицейские экстренно доставили, будущую маму в медучреждение и передали врачам, - отметили в пресс-службе Госавтоинспекции.