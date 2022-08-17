Детонации в Майском под Джанкоем не повлияли на работу вокзала Симферополя

Железнодорожный вокзал Симферополя Фото: Виталий ПАРУБОВ

Детонация боеприпасов в поселке Майское Джанкойского района не повлияла на работу железнодорожного вокзала Симферополя. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги.

- Допуск пассажиров и провожающих осуществляется в прежнем режиме, - сообщили в КЖД.

В пресс-службе отметили, что в усилении мер безопасности на железнодорожном вокзале нет необходимости, так как на объектах Минтранса республики продолжает действовать «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Напомним, указом главы Крыма действие «желтого» уровня продлено до 24 августа.

Напомним, около 6 утра 16 августа на территории воинской части в селе Майское Джанкойского района произошла детонация боеприпасов. В результате ЧП пострадала гражданская инфраструктура – линии электропередач, трансформаторная подстанция и жилые дома.

В целях безопасности движение поездов было решено ограничить. В течение дня они курсировали до станции Владиславовка. Однако уже к вечеру 16 августа составы вновь пустили по прежнему маршруту.

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