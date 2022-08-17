Глава Крыма поручил отремонтировать поврежденную взрывами школу под Джанкоем до 1 сентября

Глава Крыма лично осмотрел поврежденные здания - школу и сельскую администрацию. Фото: Сергей Аксенов\Telegram

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил оперативно отремонтировать здания в селе Майское, пострадавшие в результате диверсии. Как передает «Крым 24», руководитель республики осмотрел поврежденные школу и администрацию поселения.

- Поручил коллегам оперативно приступить к ремонтным работам: замене окон, дверей, кровли. Несмотря на то, что мебель в школе не пострадала, считаю необходимым изыскать возможность и обновить ее, - подчеркнул Сергей Аксенов.

По словам главы Крыма, важно, чтобы учителя и школьники смогли приступить 1 сентября к учебному процессу, поэтому все работы должны быть завершены к этому сроку.

Напомним, около 6 утра 16 августа на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части в селе Майское Джанкойского района произошло возгорание. Как сообщили в Минобороны России, на месте произошла детонация хранившихся боеприпасов. Позже ведомство назвало произошедшее диверсией.